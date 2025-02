Por qué Trump le da tanto poder a Elon Musk: razones y riesgos de la motosierra

El columnista Shawn McCreesh en el influyente diario The New York Times describe así la escena:

“Tres semanas después de que comenzara el gobierno, parece que casi no pasa un día sin que se produzca un momento que rompa las normas en la Casa Blanca. Pero la escena que se desarrolló en la Oficina Oval el martes por la tarde fue una de las más alocadas hasta el momento.

El presidente Trump se sentó detrás del Resolute Desk mientras Elon Musk estaba a su lado e intentaba explicar, por primera vez en público desde el día de la inauguración, qué era lo que había venido a hacer a Washington.

Durante semanas, él y sus secuaces han excavado profundamente dentro del gobierno federal, destrozándolo desde adentro al enviar a los trabajadores a empacar y cerrar programas y agencias enteras, poniendo a prueba, si no excediendo, los límites de la ley y la Constitución en el proceso”.

/Inicio Código Embebido/

Elon Musk's son "X" made an appearance in the Oval Office Tuesday. President Donald Trump introduced the 4-year-old as a "high IQ individual." pic.twitter.com/bGep1e2BKe