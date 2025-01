Elon Musk y sus intereses ponen sus ojos sobre Europa

En un giro inesperado, Elon Musk, el empresario más rico del mundo, lanzó el eslogan "Make Europa great again" (Hagamos Europa grande otra vez), una variante del famoso lema de Donald Trump, "Make America great again".

Este movimiento no solo refleja la creciente influencia política de Musk, sino también su estrategia económica y su intento de expandir su influencia en Europa.



From MAGA to MEGA:



Make Europe Great Again!