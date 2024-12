Marcelo Barovero, a Cadena 3: "El fútbol me dio mucho más de lo que imaginaba"

El ex arquero argentino Marcelo Barovero, símbolo contemporáneo de River, se prepara para su partido despedida, que se celebrará el próximo 21 de diciembre en Porteña, su localidad natal, en el club en el que dio sus primeros pasos.

En una entrevista con "Tiempo de Juego", la tira deportiva diaria de Cadena 3, "Trapito" expresó su emoción por volver a sus raíces: "Terminar en donde todo empezó significa mucho".

“En general, siempre imaginaba hacerlo en Porteña. En algún momento quedó pendiente, por la pandemia, la inauguración de algunas cosas que fuimos aportando. Terminar donde todo empezó significa mucho. No es que lo había pensado: se dio en forma espontánea. Es una forma de retribuir y recaudar para poder dejar algo, y esta decisión es muy linda, me gratifica y me llena. Por eso el nombre de ‘La última atajada’”, explicó.

En sintonía, amplió: “Hay cosas que parecen marcadas, y uno acepta o se resigna que tienen que suceder. En febrero, el día de mi cumpleaños, volví a la cancha de River (con Banfield, su último equipo), y jugué mi último partido en esa cancha. Fueron cosas inexplicables, que disfruté. Fue un momento muy fuerte, como cuando me tocó irme. Hoy le doy muchísimo valor, y con el tiempo más aún”.

Asimismo, Barovero señaló que el fútbol le dio "mucho más de lo que imaginaba" cuando jugaba en su pueblo.

"Como pendiente, lo de la selección lo sentía cerca, pero lo demás colmó mis expectativas y fue mucho más de lo soñado. En América me tocó jugar todo, desde Nacional B hasta torneos internacionales y llegar al Mundial de Clubes. No puedo pedir más. No se dio lo de la selección, pero tampoco lo siento como una deuda”, analizó.

"La última atajada"

El evento contará con un almuerzo con ex compañeros de River Plate, seguido de un espectáculo deportivo en el estadio Décimo Mezzano. El presidente de Porteña Asociación Cultural y Deportiva, el club de los inicios del ex futbolista, Jorge Bruera, detalló a Cadena 3 que "estamos preparando una gran fiesta" para celebrar la trayectoria de Barovero.

“Estarán muchos del 2014-2015 en River: Mercado, Maidana, Vangioni, Ponzio, Mora, Carlos Sánchez, Cavenaghi, Alario, 'el Lobo' Ledesma, Pisculichi, y también Damián Akerman, que es del pueblo. Tenemos un lindo equipo", enumeró Barovero.

"Trataremos que la gente la pase bien. Es una buena oportunidad para reencontrarse. Pasaron 6 años o más que dejamos de jugar juntos, y ni hablar con mis amigos del pueblo. Será emocionante para mí y para ellos”, agregó.

Cómo asistir

El presidente del club explicó que el evento se divide en dos: primero, el almuerzo, donde estarán las ex figuras del "Millo", y después, a la tarde, el espectáculo deportivo, que incluirá shows musicales y otras sorpresas.

Las entradas para el evento están disponibles a través de una boletería digital (pacyd.boleteriadigital.com.ar), con precios que varían entre 25 mil y 35 mil pesos dependiendo del acceso.

Para el almuerzo, en tanto, que tiene un valor de 80 mil pesos, se debe llamar al 03564450120. Hay varias opciones para la compra, como, por ejemplo, transferencia bancaria o tarjeta de crédito.

“Va a ser una noche de mucha emoción. He regresado pocas veces al pueblo, y en la cancha nunca estuve. Nos soltaremos", cerró "Trapito".

Entrevista de "Tiempo de Juego"