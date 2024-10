Sinner venció a Djokovic y se quedó con el título en el Masters 1000 de Shanghái

El tenista italiano Jannik Sinner (1º) le ganó por 7-6(4) y 6-3 al serbio Novak Djokovic (4º) para quedarse con el título en el Masters 1000 de Shanghái. Además, impidió que el serbio gane su torneo número 100.

Este fue la séptima consagración para Sinner en el 2024, que ya había levantado el trofeo en el Abierto de Australia, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati y el US Open.

El tenista, número uno del mundo, se convirtió así en el más joven en alzar el título del Masters 1000 de Shanghái.

Sinner dio una muestra de toda su jerarquía ante Djokovic, a quien no le dio ninguna oportunidad de quiebre en todo el partido. Además, cuando el asunto parecía complicarse en el tie-break del primer set, sacó a relucir su mejor tenis para dejar con las manos vacías al serbio.

De esta manera, Sinner pudo imponer la potencia de sus golpes y su cabeza fría para anular las variantes en el juego del serbio.

Además, cuenta con la increíble marca de siete triunfos y solo una caída en finales en lo que va del año. El único que le pudo ganar un partido por el título en el 2024 a Sinner fue el español Carlos Alcaraz, quien lo derrotó en la final del ATP 500 de Beijing hace poco más de una semana.

