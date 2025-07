Sinner avanzó en Wimbledon por la lesión de Dimitrov que lo estaba eliminando

El italiano Jannik Sinner (1°) estaba siendo eliminado a las manos del búlgaro Grigor Dimitrov por 3-6, 5-7 y 2-2 cuando su rival debió retirarse debido a una lesión en el pectoral luego de un gran “ace” que no le permitió seguir jugando, por lo que quedó eliminado en los octavos de final en Wimbledon.

De esta forma, el nacido en Haskovo se lesionó en los últimos cinco Grand Slam.

Desde el primer set, Sinner no mostró su mejor tenis y Dimitrov supo romper el servicio en su primera oportunidad. A su vez, el búlgaro consiguió seis saques directos, un 95% de puntos ganados con el primer servicio y 15 ‘winners’.

/Inicio Código Embebido/

A sight we never want to see.



Grigor Dimitrov is forced to retire while leading two sets to love. Everyone at #Wimbledon is wishing you a speedy recovery, Grigor ???? pic.twitter.com/qBwiMbq3e2