Djokovic venció a Alex de Minaur y sigue firme en Wimbledon

Novak Djokovic superó un comienzo inusualmente inestable para evitar lo que habría sido su salida más temprana en Wimbledon desde 2016. El lunes logró vencer en la cuarta ronda por 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 a Alex de Minaur, el undécimo cabeza de serie.

Con Roger Federer, ganador de ocho títulos en Wimbledon, sentado en la primera fila del Royal Box, poco le salió bien a Djokovic, de 38 años, al inicio de la tarde ventosa con una temperatura de 15 grados Celsius (60 grados Fahrenheit), justo una semana después de que los partidos se disputaran en un calor récord.

