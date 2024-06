Quién es Francisco Cerúndolo, el argentino que acarició la hazaña ante Djokovic

Contenido editado por Joaquín Chaijale

Francisco Cerúndolo nació el 13 de agosto de 1998 en Buenos Aires. Estuvo siempre ligado al deporte ya que su padre, Alejandro "Toto" Cerúndolo, fue tenista y entrenador, mientras que su madre, María Luz Rodríguez, es psicóloga deportiva y en su juventud también fue tenista. Fue así que Francisco siguió con la pasión familiar y se dedicó al tenis.

Pero no es el único de los hijos Cerúndolo que siguió el camino familiar del deporte: su hermano Juan Manuel también eligió el tenis y es jugador ATP, mientras que su hermana, Constanza, eligió el hockey y forma parte de Las Leonas.

Constanza Cerúndolo, jugadora de Las Leonas (Foto: Instagram)

Además de ser el tenista número 27 del mundo, Francisco Cerúndolo es un licenciado en Management con orientación en Economía y Finanzas en la Universidad de Palermo. A la carrera la hizo de manera online, a distancia, luego de haberlo intentado de manera presencial en una universidad de Estados Unidos donde además jugó tenis universitario.

“No sabía cómo me iba a ir con el tenis y no quería quedarme en un ranking en donde no pudiese vivir del tenis, para después tener que terminar como profe”, dijo Francisco tiempo atrás a Infobae.

Cerúndolo alcanzó su mejor puesto ATP de individuales el 19 de junio de 2023, cuando escaló hasta el puesto 19.

En el año 2018 ganó sus primeros títulos ITF tras coronarse en los Futures 5 y 6 de Brasil en Mogi das Cruzes y Curitiba, respectivamente. En el Futures de Argentina de ese año cayó ante su compatriota Gonzalo Villanueva en la final.

Ese mismo año, Cerúndolo consiguió la medalla de plata en los Juegos Suramericanos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el 2019 hizo su debut en el circuito ATP en el Abierto de Argentina, al cual llegó por invitación y quedó afuera en primera ronda ante Guido Pella por 3-6, 6-4 y 6-1.

El año siguiente, Cerúndolo ganó sus primeros títulos Challenger. El 4 de octubre de 2020 obtuvo su primer torneo Challenger, al vencer en la final de Split a Joao Sousa. Luego se quedó con los de Guayaquil y Campinas, títulos que le permitieron subir hasta el puesto 139 del ranking ATP.

En el 2021, los Cerúndolo se convirtieron en los primeros hermanos en llegar a finales consecutivas en el circuito ATP desde 2017, cuando Alexander Zverev ganó el título en el Masters de Roma y Mischa Zverev llegó a la final del Geneva Open, ya que Juan Manuel ganó el Córdoba Open una semana antes de la final de Francisco en Buenos Aires.

Los hermanos Cerúndolo en el Córdoba Open. (Foto:@Francerundolo)

En el Torneo de Bastad el tenista argentino obtuvo su primera victoria frente a un top ten, al ganarle en octavos de final al noruego Casper Ruud por 6-4, 3-6 y 7-5, quien por entonces era el número 5 del ranking ATP. Luego se consagraría campeón tras vencer a Sebastián Báez.

La semana siguiente consiguió su segunda victoria ante un Top-10 tras vencer 6-4 y 6-2 a Andrey Rublev en octavos de final del ATP 500 de Hamburgo.

Representó a Argentina por primera vez en las finales de Copa Davis, donde perdió sus dos partidos ante Jannik Sinner y Borna Coric respectivamente.

En el 2022, en el Australian Open, consiguió sus primeras victorias en un Grand Slam ante Guido Pella por 6-4, 6-4 y 6-3, y ante Corentin Moutet por 3-6, 6-4, 6-2 y 7-5.

Cerúndolo tuvo una gran gira por césped en 2023 en la que se consagró campeón en Eastbourne (Inglaterra) y obtuvo su primer triunfo en Wimbledon ante Nuno Borges por 5-7, 6-3, 6-3 y 6-4.

Cerúndolo, campeón en Eastbourne

Ese año, Cerúndolo tuvo una de sus mejores temporadas en su carrera: ingresó por primera vez en el top 20 del ranking ATP tras avanzar hasta octavos de final de Roland Garros y haber conseguido 5 victorias ante tenistas top 10.

Este año, en Roland Garros, el tenista argentino comenzó con el pie derecho el 27 de mayo venciendo en la primera ronda a Yannick Hanfmann, a quien derrotó en tres sets seguidos. En segunda ronda venció a Filip Misolic por 6-2, 7-6 y 6-0. En tercera ronda volvió a chocar con Tommy Paul (N.° 14) y lo derrotó en tres sets seguidos tras perder el primer set.

Hasta que este lunes, Cerúndolo jugó uno de los partidos más importantes de su carrera ante el número 1 del mundo, Novak Djokovic, por los octavos de final del prestigioso torneo jugado en Francia. El argentino cayó con el serbio en un partido de 4 horas y 39 minutos por 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3, siendo el duelo más largo que jugó “Nole” en Roland Garros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Francisco mereció ganar el partido. Fue el mejor. Es un gran tipo y un gran jugador. Demostró un gran carácter. Le deseo lo mejor", aseguró Djokovic después del gran partido del argentino.

El argentino había demostrado su idolatría por Novak Djokovic, a quien considera el mejor tenista de la historia.