En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Nva. Chicago vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

La Última Jugada

Gimnasia vs. Atl.Tucumán

La Plata

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

¿Qué dijo el empresario que le arrebató a un niño la gorra de Kamil Majchrzak?

Piotr Szczerek publicó un descargo en las redes sociales después de que el video del incidente se volviera viral durante el fin de semana.

01/09/2025 | 13:20Redacción Cadena 3

FOTO: Hombre se disculpa por arrebatarle a un joven la gorra de Kamil Majchrzak durante el US Open

NUEVA YORK (AP) — Un hombre que le arrebató la gorra que el tenista Kamil Majchrzak acababa de entregar a un joven fanático en el Abierto de Estados Unidos se disculpó en las redes sociales y dijo que la devolvió.

Piotr Szczerek publicó una disculpa en las redes sociales el lunes después de que el video del incidente se volviera viral durante el fin de semana. La transmisión mostró a Szczerek tomando la gorra de Majchrzak de un niño después del partido de individuales del jugador contra Karen Khachanov.

Szczerek, quien es de Polonia, escribió en Facebook que cometió un error al pensar que Majchrzak le estaba dando la gorra para sus hijos, quienes habían pedido un autógrafo anteriormente. En la publicación, dijo que se había disculpado personalmente.

Majchrzak dijo en las redes sociales que se puso en contacto con la familia del niño y se reunió con él para darle una nueva gorra y tomarse fotos con él. El jugador de 29 años, que también es de Polonia, se retiró de su partido el sábado debido a una lesión no revelada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el US Open? Un hombre le arrebató la gorra a un niño. ¿Quién se disculpó? Piotr Szczerek. ¿Cuándo ocurrió el incidente? Durante el Abierto de Estados Unidos.

¿Dónde tuvo lugar? En el partido de Kamil Majchrzak contra Karen Khachanov. ¿Por qué se volvió viral el video? Por la acción controvertida de Szczerek.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho