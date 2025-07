Las durísimas declaraciones de Kyrgios contra Nadal: “Lo despreciaba muchísimo”

El tenista australiano Nick Kyrgios, quien suele ser noticia más por sus polémicas declaraciones que por sus logros dentro de la cancha, lanzó unas durísimas declaraciones contra la leyenda española Rafael Nadal: “Lo despreciaba muchísimo”.

En diálogo con el medio Tennis365, Kyrgios, que no disputa un partido oficial desde marzo, no tuvo filtros a la hora de criticar a Nadal: “No lo soportaba. Cuando lo veía caminar por la pista y fuera de ella me generaba un gran odio, lo despreciaba muchísimo”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, reconoció que “me motivaba mucho jugar contra él porque sentía una gran ira dentro de mí, intentaba hacer siempre mi mejor tenis para demostrar a todo el mundo que lo idolatraba por su ética de trabajo que se puede triunfar divirtiéndose y estando tranquilo”.

Por otra parte, se refirió de manera despectiva a los TOCs que tenía el español durante los encuentros: “Lo que hacía Rafa eran enfermedades tenísticas, con todo eso que hacía durante los partidos. Algunos de sus gestos me daban asco”.

Kyrgios siempre se encargó de demostrar su desprecio hacia Nadal cada vez que se enfrentaban. El caso más claro se dio en Wimbledon 2019, cuando le dio un pelotazo al cuerpo del español y ni siquiera le pidió disculpas. Incluso redobló la apuesta en conferencia de prensa: “¿Por qué debería disculparme? ¿Cuántos Grand Slam ganados tiene? ¿Cuánta plata en su cuenta bancaria? Creo que puede recibir un pelotazo en el pecho. No le voy a pedir disculpas en absoluto”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

No obstante, los últimos comentarios de Kyrgios sobre Nadal son por lo menos curiosos, ya que el año pasado, cuando el español se retiró luego de una exitosísima carrera, el australiano le dedicó un emotivo posteo en el que incluso reconoció que iba a extrañarlo.

El futuro de la carrera profesional de Kyrgios es una verdadera incógnita, ya que desde principios del 2023 viene luchando contra varias lesiones. Su último partido oficial fue en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami, donde fue derrotado por el ruso Karen Khachanov.