Djokovic y Sinner se enfrentarán en las semifinales de Wimbledon

Se definieron los últimos dos cupos de las semifinales de Wimbledon y, Novak Djokovic y Jannik Sinner se quedaron con ellos tras ganarle a Flavio Cobolli y Ben Shelton respectivamente y se enfrentaran por un lugar en la final.

En el segundo turno, Novak Djokovic siguió escribiendo páginas doradas en la historia del tenis. El serbio de 38 años venció al italiano Flavio Cobolli por 6-7 (6), 6-2, 7-5 y 6-4 en los cuartos de final de Wimbledon y avanzó por duodécima vez en su carrera a las semifinales del Grand Slam londinense.

En un partido de más de tres horas, el ex número uno del mundo demostró una vez más su jerarquía en los momentos clave, especialmente tras ceder el primer set en un parejo tiebreak.

