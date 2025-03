Djokovic avanzó a semifinales del Miami Open tras una remontada épica ante Korda

El serbio Novak Djokovic mostró una vez más su calidad y temple al vencer a Sebastian Korda con parciales de 6-3 y 7(7)-6(4), logrando su pase a las semifinales del ATP Masters 1000 de Miami.

El partido comenzó de manera pareja, con ambos jugadores intercambiando peloteos largos y manteniendo el marcador igualado hasta el 3-3.

Taking his game to whole new level ??@DjokerNole puts on a clinical showing and reaches a record-extending 7?9?th Masters 1000 semi-final! @MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/OJXIF5l2RB