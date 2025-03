Francisco Cerúndolo cayó en cuartos de final del Masters 1000 de Miami

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (24°) perdió en tres sets ante el búlgaro Grigor Dimitrov (15°) y fue eliminado en los cuartos de final del ATP Masters 1000 de Miami.

En un partido muy parejo en el que ambos jugadores estuvieron en buen nivel, el resultado final fue 6-7 (6/8), 6-4 y 7-6 (7/3) en favor del oriundo de Bulgaria.

/Inicio Código Embebido/

A memorable milestone ??@GrigorDimitrov saves a match point to defeat Cerundolo and win his 150th Masters 1000 match! #MiamiOpen pic.twitter.com/sCQe7IyXvR