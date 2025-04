Cerúndolo y Etcheverry, eliminados del Masters 1000 de Montecarlo

Los argentinos Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry quedaron eliminados en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo luego de sus respectivas derrotas ante los españoles Carlos Alcaraz (2°) y Alejandro Davidovich Fokina.

El primero en salir a la cancha fue Etcheverry, que cayó por 7-6(2) y 6-3 ante Davidovich Fokina luego de una hora y 53 minutos de juego.

