Deportes

Alcaraz venció a Rinderknech y avanzó a paso firme a los cuartos de final del US

El tenista español superó este domingo al francés por 7-6(3), 6-3, 6-4, en dos horas y doce minutos de juego.

31/08/2025 | 19:00Redacción Cadena 3

FOTO: Carlos Alcaraz

El tenista español Carlos Alcaraz (Nro 2 del ranking ATP) superó este domingo al francés Arthur Rinderknech por 7-6(3), 6-3, 6-4, en dos horas y doce minutos de juego, y se metió en los cuartos de final del US Open por cuarta vez en su carrera.

El murciano de 22 años, imparable en Flushing Meadows ya que no concedió ningún set en cuatro rondas disputadas, deberá medirse ante Jirí Lehecka para ir por un lugar entre los cuatro mejores del campeonato estadounidense, certamen que se le resiste desde 2022.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, el número dos del mundo rompió un récord que se encontraba en manos de Boris Becker: se convirtió en el jugador más joven de la Era Abierta en sumar 13 cuartos de final en torneos Grand Slam, repartidos entre Australia (2), Roland Garros (4), Wimbledon (3) y el US Open (4).

En el encuentro ante el tenista galo, Alcaraz fue de menos a más. No pudo encontrar desde el arranque el ritmo ante un rival al cual ya había derrotado en otras tres ocasiones, pero que en esta cuarta le costó más de la cuenta. No obstante, el murciano supo demostrar sobre el final toda su jerarquía para llevarse el pase a la siguiente instancia del major neoyorquino.

De esta manera, el español formó un trayecto prácticamente perfecto hacia los cuartos de final, dejando en el camino a Reilly Opelka (1R), Mattia Bellucci (2R), Luciano Darderi (3R) y Rinderknech (4R) sin dejarse un parcial.

Lehecka, su rival en la próxima ronda, viene de derrotar por 7-6(4), 6-4, 2-6, 6-2 en tres horas y 14 minutos al francés de 37 años, Adrian Mannarino.

En el resto de encuentros de la jornada, el checo Tomáš Machác se enfrentará al local Taylor Fritz, mientras que más tarde Novak Djokovic, ex número uno del mundo, hará lo propio ante el alemán Jan-Lennard Struff.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido entre Alcaraz y Rinderknech?
El tenista español Carlos Alcaraz ganó al francés Arthur Rinderknech.

¿Cuál fue el resultado del partido?
El resultado fue 7-6(3), 6-3, 6-4 a favor de Alcaraz.

¿Cuándo se jugará el próximo partido de Alcaraz?
Carlos Alcaraz se medirá ante Jirí Lehecka en los cuartos de final.

¿Qué récord rompió Alcaraz?
Se convirtió en el jugador más joven de la Era Abierta en sumar 13 cuartos de final en torneos Grand Slam.

¿Quiénes más jugarán en la jornada?
Tomáš Machác se enfrentará a Taylor Fritz y Novak Djokovic jugará contra Jan-Lennard Struff.

