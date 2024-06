Alcaraz eliminó a Tsitsipás y se metió en las semifinales de Roland Garros

El tenista español Carlos Alcaraz (3°) venció en tres sets al griego Stefanos Tsitsipas (9°) por 6- 3, 7(7)-6(5) y 6-4, y avanzó a las semifinales de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

El murciano dominó el marcador desde el primer game, aprovechando su primer break point y manteniendo una fortaleza mental notable. A pesar de perder una ventaja de 4-2 a 4-4 en el segundo set, ganó el partido en dos sets.

En el tercer set, dos dobles faltas de Tsitsipas le permitieron quebrar en el 3-3, lo que consolidó su camino hacia la victoria.

