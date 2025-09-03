A sus 38 años, Djokovic busca su 25º título de Grand Slam ante Carlos Alcaraz

NUEVA YORK (AP) — Novak Djokovic tuvo 38 años y trató de conquistar un juego de hombres más jóvenes mientras se dirigió a las semifinales del Abierto de Estados Unidos el viernes. Pasaron dos años desde su título más reciente de Grand Slam, lo que, para él, debió sentirse como una eternidad.

La temporada pasada fue la primera sin ganar al menos uno desde 2017. Djokovic tuvo claro que, en ese punto de su carrera, esos grandes trofeos de los cuatro eventos más importantes del deporte fueron todo lo que realmente le importó.

En los otros tres torneos importantes de ese año, terminó en semifinales, dos después de lesionarse: abandonó en el Abierto de Australia debido a un desgarro en el tendón de la corva y estuvo claramente limitado en Wimbledon por una lesión en el músculo de la ingle. No compitió en ningún lugar desde que dejó el All England Club en julio hasta llegar a Flushing Meadows.

Ahora Djokovic estaba de regreso con los últimos 4 en Nueva York, y había un camino desafiante por delante. El próximo era el número 2, Carlos Alcaraz, de 22 años. Si ganaba, podría esperarle una final el domingo contra el número 1, Jannik Sinner, de 23 años, si el campeón defensor vencía a Lorenzo Musetti en los cuartos de final y a quien fuera su oponente en la semifinal.

Después de alcanzar su 53ª semifinal de un torneo importante, que fue la 14ª en el Abierto de Estados Unidos, al eliminar al cuarto cabeza de serie Taylor Fritz, de 27 años, en cuatro sets el martes por la noche, Djokovic jugueteó con su barba mientras reflexionaba sobre lo que estaba por venir.

“Bueno, no va a ser más fácil, te lo digo”, dijo con una sonrisa irónica. “Intentaré tomarlo un día a la vez. Realmente cuidar mi cuerpo. Tratar de relajarme y recuperarme. Los próximos días fueron realmente clave para mí para poner mi cuerpo en forma y listo para luchar cinco sets, si fue necesario. Realmente me encantaría eso.”

Djokovic estuvo en 37 finales de Slam y ganó 24, pero ninguna a los 38 años. Tenía casi todos los récords de importancia en el tenis masculino, incluidos 24 campeonatos importantes, 37 apariciones en finales importantes y la mayor cantidad de semanas en el número uno del ranking.

Lo nuevo para él fue adaptarse a competir a esta edad. “Normalmente me gusta jugar los grandes partidos en un gran escenario. Es solo que no estoy realmente seguro de cómo se sentirá el cuerpo en los próximos días. Pero haré todo lo posible con mi equipo para estar en forma para eso”, dijo Djokovic. “Habrá mucho correr, eso es seguro. No serán puntos cortos.”

Djokovic exhibió un récord de 5-3 contra el oponente de semifinales del Abierto de Estados Unidos, Alcaraz. Además, contaba con un récord de 5-3 en enfrentamientos directos contra el campeón, quien ya ganó cinco títulos de Slam y, junto con Sinner, reclamó los últimos siete y nueve de los últimos 12.

Los otros tres en ese período fueron para Djokovic, más recientemente en el Abierto de Estados Unidos 2023. “Tengo otra oportunidad, otro intento. Espero poder estar lo suficientemente en forma y jugar lo suficientemente bien para mantenerme al día con Carlos”, dijo Djokovic. “Entonces puede ser el partido de cualquiera.”

Djokovic ganó los dos encuentros más recientes contra Alcaraz: en los cuartos de final del Abierto de Australia en enero de ese año y en la final de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París el año pasado. “Realmente quiero venganza”, dijo Alcaraz. “Eso es obvio.”

Alcaraz llegó a la final en sus últimos siete torneos, ganando cinco títulos. Ha sido extremadamente dominante en la última semana y media, sin perder un set en el torneo, y durante gran parte de 2025, liderando el circuito con seis títulos y un récord de 59-6. Desde abril, tiene un récord de 43-2, ganando torneos en Monte-Carlo, Roma, Roland-Garros, Queen’s Club y Cincinnati. Las dos derrotas fueron en finales: en Barcelona (contra Holger Rune) y Wimbledon (contra Sinner).

Djokovic sabía lo que Alcaraz y Sinner habían hecho últimamente. “No necesitamos gastar palabras sobre los dos. Sabemos que son los dos mejores jugadores del mundo”, dijo Djokovic, quien perdió ante Sinner en las semifinales del Abierto de Francia y Wimbledon. “Probablemente todos estén esperando y anticipando (una final del Abierto de Estados Unidos) entre los dos. Intentaré desbaratar los planes de la mayoría de la gente.”

Y luego Djokovic añadió: “Definitivamente no fui con una bandera blanca a la cancha.”