YouTube usará IA para verificar la edad de usuarios y proteger a los menores

FOTO: Implementación de IA en YouTube para asegurar la edad de sus usuarios.

YouTube ha anunciado la implementación de un innovador sistema que se basará en inteligencia artificial para verificar la edad de las personas que utilizan su servicio. Este nuevo enfoque surge en el contexto de un esfuerzo amplio por ofrecer un entorno más seguro y adaptado a los adolescentes que frecuentan la plataforma.

La herramienta en cuestión funcionará como un "pasaporte" digital, permitiendo a YouTube determinar si un usuario es menor de edad o no. Este avance responde a las crecientes inquietudes en torno al acceso de los más jóvenes a contenido potencialmente inapropiado y la necesidad de regular su exposición a este material. De esta forma, la plataforma busca cumplir con una serie de regulaciones más estrictas en lo que respecta a la protección de los menores en el ámbito digital.

A pesar de que los detalles sobre el funcionamiento específico de esta inteligencia artificial aún son escasos, se anticipa que será capaz de evaluar características físicas o conductas de los usuarios, basándose en los videos que han compartido o visualizado. Esto conllevará la utilización de algoritmos que aprenderán a reconocer patrones vinculados a diferentes grupos de edad.

Con la intención de mantener una comunicación activa con su audiencia, YouTube se comprometió a proporcionar actualizaciones sobre la implementación y la operatividad de esta nueva herramienta. Además, la compañía está enfocada en fomentar un diálogo transparente y en responder a las inquietudes de padres y tutores respecto a la seguridad de sus hijos en la plataforma.

Este desarrollo subraya la creciente importancia de incorporar tecnologías innovadoras en la protección de los usuarios más jóvenes, buscando crear así un ambiente digital más seguro. A medida que avanza esta iniciativa, podría servir como un modelo a seguir para otras plataformas que enfrentan desafíos similares en la seguridad y accesibilidad de su contenido.