Talleres y una prueba de fuego ante San Martín de San Juan

FOTO: Cómo ver en vivo Talleres vs San Martín de San Juan: horario y formaciones

Talleres y San Martín de San Juan chocan en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes. Transmite Cadena 3 a través de todas sus plataformas.

Seguí el partido en vivo por el YouTube de la radio:

Ambos equipos vienen de sufrir una derrota y llegan tras dos partidos consecutivos sin victorias.

La probable de Talleres

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth y Miguel Navarro; Juan Camilo Portilla y Matías Galarza; Rick, Rubén Botta y Luis Sequeira; Valentín Depietri. DT: Carlos Tévez.

