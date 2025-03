Medina, tras el empate en el clásico: "Fuimos superiores, nos vamos con bronca"

Tras el empate 1-1 entre Belgrano y Talleres en el clásico cordobés disputado este domingo en el Gigante de Alberdi, Alexander "Cacique" Medina, técnico de Talleres, ofreció una conferencia de prensa cargada de reflexión y frustración.

El estratega albiazul analizó el partido, el cambio de dinámica en el segundo tiempo y las sensaciones de su equipo, que buscaba la victoria pero terminó compartiendo puntos con el rival de toda la vida.

"Nosotros habíamos hecho un gran primer tiempo, de menos a más, y estábamos como para ampliar diferencias. Pero en el segundo tiempo, la verdad, entramos mal. A través del juego directo y un poco por el viento, abusamos del balón largo, sobre todo en la salida desde nuestro arco, donde teníamos que haber optado por otra situación. Perdimos la pelota, que es nuestro fuerte, donde nos sentimos más cómodos, y nos empataron".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El técnico reconoció un sabor agridulce: "Veníamos a ganar el partido, lo planteamos así. Habíamos hablado que en el primer tiempo teníamos que seguir jugando de la misma manera, pero el rival, el clima y nosotros mismos, sobre todo, influyeron. Hubo situaciones que intentamos corregir con los cambios, y en los últimos 15 minutos nos acomodamos mejor, tuvimos chances de ganarlo, pero no lo pudimos concretar".

Sobre la justicia del resultado, Medina fue claro: "Si analizo en profundidad, nosotros fuimos mucho más superiores en el primer tiempo que lo que fue Belgrano en el segundo. Ellos, a través del empuje, el fútbol de segunda jugada y el juego directo, hicieron sus méritos. En línea general, creo que nosotros podíamos haber aumentado esa diferencia cuando el resultado y el trámite no nos correspondían".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La bronca fue el sentimiento dominante en el vestuario, según confesó: "Sobre todo bronca, porque obviamente teníamos un partido que estaba favorable hacia nosotros en desarrollo y en el resultado, y se interrumpió. Ahora nos toca pasar la página rápido y pensar en San Pablo, debutar en la Copa Libertadores con mucha ilusión. Este partido teníamos puesta mucha ilusión de poder ganarlo acá, pero los partidos se van comportando por diferentes días".

Medina también se refirió a los desafíos logísticos y físicos que enfrentará su equipo, que debe jugar cada tres días: "Nos toca jugar hoy y el miércoles, lo que complica mucho. Todos los equipos que juegan copas internacionales lo hacen entre jueves, viernes y sábado, y a nosotros nos pusieron un domingo. Sé que es un clásico que demanda mucha gente, pero también hay que cuidar a los equipos que hacen bien las cosas y compiten en dos frentes. No va a ser excusa, pero hay que tenerlo en cuenta para la próxima. La parte sanitaria de nuestros futbolistas tiene que ser sagrada".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Finalmente, sobre los cambios y el rendimiento, admitió: "A veces pasa que en el segundo tiempo no arrancamos bien. Ellos optaron por un juego directo, pegaron, y el viento favoreció ese estilo. Nosotros pusimos a Girotti y Depietri para transicionar, pero no tuvimos buena ejecución en el último pase. Son situaciones que te dejan un sabor amargo, porque tuvimos tiempo y espacio para generar más, pero no lo concretamos".