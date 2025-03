La polémica del clásico cordobés: ¿era expulsión para Herrera en el penal?

El clásico cordobés entre Belgrano y Talleres, que finalizó con un empate 1-1 en el estadio "Gigante" de Alberdi, dejó una jugada que generó una tormenta de críticas y encendió la polémica.

Nicolás "Uvita" Fernández, en el área del "Matador", que pudo haber cambiado el curso del partido pero que, finalmente, no tuvo consecuencias disciplinarias gracias a una decisión controvertida del árbitro Sebastián Zunino y del VAR, liderado por Mauro Vigliano.

El incidente ocurrió en el segundo tiempo, cuando el marcador ya favorecía a Talleres por 1-0 gracias al gol de Rick Lima Morais en la primera etapa.

Belgrano, empujado por su público y en busca del empate, presionaba en campo rival. En una jugada que parecía controlada, "Uvita" Fernández recibió el balón en el área de Talleres y fue derribado por Herrera, quien, en un intento por quitarle la pelota, se llevó puesto al delantero del "Pirata" con una entrada desproporcionada.

GUIDO HERRERA LO BAJÓ A UVITA FERNÁNDEZ Y HAY PENAL PARA BELGRANO ?????#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports ?? https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/TBSQllOFlY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 30, 2025

La acción, que dejó a Fernández tendido en el césped, significó el penal para Belgrano, pero también el reclamo por una segunda amarilla para el arquero albiazul, ya que Herrera acumulaba una tarjeta previa.

Sin embargo, el árbitro Zunino, tras unos segundos de reflexión, decidió no mostrarle la segunda amarilla, lo que hubiera significado la expulsión del arquero de Talleres.

La decisión sorprendió a todos en el "Gigante" de Alberdi, y las protestas no se hicieron esperar. La tensión subió de nivel cuando el VAR, supervisado por Mauro Vigliano, revisó la jugada en busca de claridad. Tras varios minutos de análisis, Vigliano ratificó la decisión de Zunino: no hubo segunda amarilla ni roja para Herrera, dejando a Talleres con sus once jugadores en cancha.