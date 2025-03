"Cacique" Medina: "Quedan puntos en juego, todavía depende de nosotros"

Tras el empate 0-0 de Talleres ante Godoy Cruz en un partido atípico de 45 minutos en el Malvinas Argentinas, el DT Alexander "Cacique" Medina analizó el rendimiento del equipo y puso la mira en lo que viene: el clásico ante Belgrano y el arranque de la Copa Libertadores.

En una semana marcada por la dolorosa eliminación en Copa Argentina frente a Deportivo Armenio, el entrenador destacó la autoridad del plantel en Mendoza y proyectó los desafíos que definirán el semestre.

"Fue un partido corto, dos tiempos de 22 y 23 minutos. Se hace complejo afrontarlo, pero el equipo arrancó bien, generó situaciones y tuvo un gol bien anulado. Lo encaramos bien, jugamos con autoridad, fuimos a buscarlo desde el inicio, aunque no pudimos convertir", señaló Medina sobre el duelo a puertas cerradas. Si bien el triunfo no llegó, el DT rescató la intensidad: "Fue un equipo fuerte, duro, que no se guardó nada".

El clásico: una semana "especial"

Con la cabeza ya en el enfrentamiento ante Belgrano, Medina no esquivó su trascendencia: "Es el partido para el hincha, todos te lo hacen saber cuando llegás al club. Es una semana especial por lo que significa para la gente y para nosotros".

Consciente de la responsabilidad, agregó: "Somos privilegiados de estar en un evento así. Hay que disfrutarlo, trabajar bien y hacer un gran partido para ganarlo, porque de eso se trata". Para el "Cacique", este clásico y la Supercopa Internacional del 5 de marzo son los duelos que "quedarán marcados" en el semestre.

Libertadores: "Un grupo competitivo que nos gusta"

Sobre el sorteo de la Copa Libertadores, donde Talleres enfrentará a Alianza Lima, Libertad y Sao Paulo, Medina fue optimista: "Es un grupo fuerte, competitivo, donde todos tienen posibilidades. No hay un equipo débil, pero me gusta porque vamos a competir contra rivales de diferentes países. Nos tenemos mucha confianza". ¿Cómo encarar la doble competencia? "Con un plantel con hambre, con ganas de lograr cosas importantes y una mentalidad fuerte para ir a ganar partido tras partido", afirmó.

La eliminación en Copa Argentina: un capítulo cerrado

Consultado por la derrota ante Armenio, que lo llevó a pedir disculpas a los hinchas, Medina cerró el tema: "Ya hablé de lo que significó esa dura eliminación. Quedó en el pasado. Pusimos la cabeza en este partido y ahora en el clásico". Sobre si los 11 que arrancaron ante Godoy Cruz serán titulares ante Belgrano, explicó: "Hay que evaluar. Los que jugaron hoy lo hicieron bien, pero hay chicos en la selección, otros en sanidad. Progresaremos en la semana para definir el equipo y proyectar diferentes escenarios".

Con Talleres a tres puntos de los playoffs de la Copa de la Liga, Medina mantiene la calma: "Quedan puntos en juego, depende de nosotros". El "Cacique" ya dio vuelta la página y apunta a que su equipo dé el golpe en los momentos clave que se avecinan.