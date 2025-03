Guido Herrera: "Estamos a 3 puntos de clasificar; parece que es una catástrofe"

Tras el empate 0-0 de Talleres ante Godoy Cruz en un partido atípico jugado a puertas cerradas en el Malvinas Argentinas, el arquero Guido Herrera analizó el presente del equipo y levantó la mirada hacia lo que viene.

Con la autocrítica todavía fresca por la eliminación ante Agropecuario en la Copa Argentina, el capitán de la "T" destacó la actitud del equipo en Mendoza y puso el foco en los desafíos del Clásico y la Copa Libertadores.

"Veníamos de un golpe duro, no fue nuestra mejor noche y salimos golpeados. Tuvimos una fuerte autocrítica porque no hay excusas, ese partido se nos escapó. Pero ya está, es fútbol, y hoy era el momento de mostrar. No era fácil por el contexto, un partido escondido, sin gente, pero el equipo estuvo, fue intenso, buscó de entrada", expresó Herrera.

Aunque el empate no era el resultado ideal, resaltó la solidez defensiva y las chances creadas: "No nos generaron situaciones, nosotros tuvimos varias, hasta un gol anulado. Ese es el Talleres que tenemos que ser siempre".

Con la clasificación a cuartos de la Copa de la Liga a solo tres puntos, el arquero ve el vaso medio lleno: "No fue el mejor arranque, pero estamos a un partido de meternos entre los ocho. Nos quedan fechas y tenemos un objetivo claro". Sin embargo, no esquivó la presión de los hinchas ni los altibajos del equipo: "Todos quisiéramos estar arriba, pero hoy nos encontramos así y hay que afrontarlo. No estamos en el fondo del mar, estamos cerca".

El clásico y River, los partidos que "marcan el semestre"

Herrera coincidió con el técnico Alexander "Cacique" Medina en que el duelo con River y el Clásico ante Belgrano serán clave: "Sé lo que quiere nuestra gente. Querían un campeonato y no lo pudimos dar, pero estos partidos te marcan. Hay que jugarlos con corazón, cabeza y mucho fútbol". Sobre el clásico, agregó: "Se ganan, punto. Con nuestro juego, con alma, con ese condimento especial. Es una linda responsabilidad".

Tras las palabras del "Cacique" pidiendo perdón a la gente por la derrota ante Deportivo Armenio, Herrera se sumó: "Las palabras no alcanzan. Sabemos el esfuerzo de la gente, y ese día no estuvimos a la altura. Pero este grupo ya demostró: hace dos semanas levantamos una copa, el semestre pasado peleamos el torneo hasta el final. Estamos capacitados para salir adelante".

Y cerró con optimismo: "Me siento bien, con confianza. Se vienen el clásico, la Libertadores, y este equipo va a representar a Córdoba de la mejor manera. Juntos, vamos a crecer".