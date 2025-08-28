VGG: Detuvieron a dos mujeres vinculadas a la banda del "Gordo Dani"

Dos mujeres fueron detenidas este jueves en Villa Gobernador Gálvez durante una serie de allanamientos encabezados por la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe.

Están sospechadas de intervenir en amenazas extorsivas contra un comercio y de actuar bajo las órdenes de Héctor Daniel “Gordo Dani” Noguera, histórico lugarteniente de Los Monos que cumple condena en el penal de Piñero.

Las aprehendidas fueron identificadas como Priscila Yamile M. (24) y Ludmila Joana A. (22). En los operativos, los uniformados secuestraron siete teléfonos celulares, cartuchos calibre 38, una réplica de arma de fuego y documentación de interés para la investigación.

Las medidas, ordenadas por el fiscal Pablo Socca del Ministerio Público de la Acusación, se realizaron en domicilios de calles 17 de Octubre, General López, 20 de Junio, Almirante Brown y Pasaje Mármol.

El procedimiento es parte de una causa que ya había derivado en 15 allanamientos anteriores, con la detención de otros dos sospechosos. Según los investigadores, el “Gordo Dani” continúa impartiendo órdenes desde la cárcel, donde cumple prisión por múltiples causas de homicidios, extorsiones y narcotráfico. Su banda opera principalmente en Villa Gobernador Gálvez y el sur de Rosario, donde históricamente ejerció un dominio violento ligado al clan Cantero.