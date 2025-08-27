Cayó "Dibu" en Dock Sud, buscado por crimen en Rosario y vínculos con Los Monos

Gerardo Sebastián Gómez, alias Dibu, fue detenido este martes en Dock Sud, en el conurbano bonaerense. Sobre él pesaba un pedido de captura por su presunta participación en un homicidio cometido en Rosario en 2022 y por integrar una estructura criminal vinculada a la banda de Los Monos.

La Policía de Investigaciones (PDI) lo ubicó en la intersección de Leandro N. Alem y José Mazzini, en el partido de Avellaneda.

La detención se dio en el marco de una investigación que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Gómez, de 39 años, era buscado por un asesinato ocurrido en la zona de Puente Gallego, al sur de Rosario, y por su supuesto rol en una organización encabezada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, quien cumple una condena a prisión perpetua en el penal federal de Ezeiza.

Gómez estaba incluido en una lista de los diez prófugos más buscados vinculados a delitos de alto impacto en Santa Fe. Por su paradero se ofrecía una recompensa de 35 millones de pesos.

Además de su implicación en causas penales, Dibu Gómez tenía conexiones con sectores de la barra brava de Newell’s Old Boys. Fue señalado como referente de Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos Daniel “Toro” Escobar, dos nombres vinculados a la interna violenta en la hinchada rojinegra y detenidos por su rol en el crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano, ocurrido el 1° de febrero de 2023 frente al estadio Marcelo Bielsa.

Aunque no está imputado por ese hecho puntual, su cercanía a esos grupos refuerza su perfil dentro de la escena delictiva local, en la que se mezclan violencia barrial, negocios ilícitos y poder territorial.

La detención de Gómez se da luego de meses de seguimiento y tareas de inteligencia. Fuentes cercanas al caso indicaron que se movía con bajo perfil, rotando domicilios y utilizando diferentes medios de transporte para evitar ser localizado. Al momento de su arresto, no se reportaron incidentes. Será trasladado a Santa Fe para quedar a disposición del fiscal que instruye las causas en su contra.

La investigación sobre la estructura criminal que integraba continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.