Veranito en pleno agosto en Córdoba: ¿cuándo se viene el cambio?

Córdoba vive un agosto fuera de lo común, con temperaturas que parecen más propias del verano que del invierno.

Este martes 12 de agosto, la provincia continuará disfrutando de un "veranito" con cielos despejados y viento del norte que seguirá impulsando las temperaturas hacia arriba.

En la ciudad de Córdoba, se espera una máxima de 28°C, aunque en algunas localidades del interior provincial los termómetros podrían volver a rozar los 30°C, como ocurrió este lunes.

La recomendación es clara: campera para las horas frescas de la mañana y remera para el calor de la tarde, ya que la amplitud térmica seguirá siendo protagonista.

Sin embargo, este clima veraniego tiene los días contados. A partir del miércoles, el ingreso de viento sur marcará un cambio drástico, iniciando un descenso progresivo de las temperaturas.

Para el jueves y viernes, el pronóstico anticipa un cielo con nubosidad variable y temperaturas más propias del invierno, con mínimas cercanas a 3°C y máximas que rondarán los 15°C.

Además, hacia el final de la semana, especialmente a partir del viernes, no se descartan algunas lluvias, aunque con baja probabilidad por el momento.

Ranking de temperaturas máximas del lunes

Este lunes, Córdoba vivió una jornada marcada por una gran amplitud térmica, con mínimas entre 3 y 6°C por la mañana y máximas que alcanzaron niveles sorprendentemente altos para la época, según datos de las estaciones meteorológicas del Ministerio de Bioagroindustria de la Provincia.

A continuación, el ranking de las temperaturas máximas registradas en diferentes localidades:

-Villa General Belgrano: 30°C

-Villa Dolores: 28,6°C

-Presa Chañar: 27,3°C

-Piedras Moras: 27°C

-Punta del Agua: 26,9°C

-Cruz del Eje: 26,8°C

-Serrezuela: 26,8°C

-Los Reartes: 26,5°C

-Córdoba (Epec Don Bosco): 26,5°C

-Villa María del Río Seco: 26,4°C

-Villa Valeria: 26,4°C

-Alta Gracia: 26,3°C