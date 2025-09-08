Vassalli no se presentó a la audiencia y los trabajadores reclaman la deuda

La crisis en Vassalli no encuentra salida. Este lunes, en una nueva audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la provincia en Rosario, la empresa volvió a ausentarse, sin enviar representantes ni presentar por escrito el plan de trabajo que los trabajadores esperaban conocer.

La situación de los empleados es crítica: acumulan tres meses de salarios impagos, aguinaldo y retroactivos, además de una deuda de aportes a la obra social que supera el año y medio. La falta de cobertura dejó a trabajadores sin acceso a tratamientos oncológicos y a otros en riesgo de perder sus viviendas por desalojos.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: La empresa volvió a ausentarse, sin enviar representantes.

/Fin Código Embebido/

A este panorama se suman despidos que la empresa comunicó en los últimos días a delegados gremiales. Desde la UOM denuncian que se trata de un “desafuero ilegítimo e ilegal”, fuera de toda normativa.

El gremio también cuestionó el intento de la compañía de llevar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación. Según los delegados, esa estrategia fue impulsada por la abogada Florencia Arieto, pero la provincia rechazó el planteo por considerarlo improcedente.