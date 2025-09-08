En vivo

Sociedad

Vassalli no se presentó a la audiencia y los trabajadores reclaman la deuda

La empresa no presentó representantes ni plan de trabajo en la audiencia del Ministerio de Trabajo. Los empleados denuncian tres meses de salarios impagos, falta de aportes de salud y despidos ilegales de delegados de la UOM.

08/09/2025 | 14:09Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Los trabajadores acumulan tres meses de salarios impagos, aguinaldo y retroactivos.

La crisis en Vassalli no encuentra salida. Este lunes, en una nueva audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la provincia en Rosario, la empresa volvió a ausentarse, sin enviar representantes ni presentar por escrito el plan de trabajo que los trabajadores esperaban conocer.

La situación de los empleados es crítica: acumulan tres meses de salarios impagos, aguinaldo y retroactivos, además de una deuda de aportes a la obra social que supera el año y medio. La falta de cobertura dejó a trabajadores sin acceso a tratamientos oncológicos y a otros en riesgo de perder sus viviendas por desalojos.

FOTO: La empresa volvió a ausentarse, sin enviar representantes.

A este panorama se suman despidos que la empresa comunicó en los últimos días a delegados gremiales. Desde la UOM denuncian que se trata de un “desafuero ilegítimo e ilegal”, fuera de toda normativa.

El gremio también cuestionó el intento de la compañía de llevar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación. Según los delegados, esa estrategia fue impulsada por la abogada Florencia Arieto, pero la provincia rechazó el planteo por considerarlo improcedente.

Lectura rápida

¿Qué crisis enfrenta Vassalli? La empresa enfrenta una crisis laboral con empleados que acumulan meses de salarios impagos y despidos recientes.

¿Quién es Diego Romero? Es el secretario general de la UOM Firmat, quien informó sobre la ausencia de la empresa en la audiencia.

¿Cuándo se realizó la audiencia? La audiencia fue convocada el lunes por el Ministerio de Trabajo de la provincia.

¿Dónde se llevó a cabo la audiencia? La audiencia se llevó a cabo en Rosario.

¿Por qué se considera ilegítimo el despido? La UOM denuncia que los despidos son un “desafuero ilegítimo e ilegal”, fuera de toda normativa.

