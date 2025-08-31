Varios cortes y desvíos en rutas de Santa Fe por acumulación de agua

FOTO: El agua se hizo presente en todas las rutas del sur provincial este fin de semana.

El Gobierno de Santa Fe actualizó este domingo a las 18 horas el estado de rutas y accesos provinciales tras las intensas lluvias registradas en la región. Se reportan acumulaciones de agua en calzada y cortes totales en distintos tramos de rutas nacionales y provinciales.

En la Ruta Nacional 33, el tránsito permanece interrumpido entre Zavalla y Casilda. Los vehículos que circulan hacia el sur son desviados por la RN A012, mientras que quienes viajan hacia el norte deben tomar la RP 26s.

En la Ruta Nacional 9 vieja, el corte total se registra entre Armstrong y Carcarañá, con desvíos dispuestos hacia la Autopista Rosario-Córdoba.

La Ruta Nacional 11 presenta un corte a la altura de la intersección con la RP 41s, en el acceso a Pueblo Irigoyen.

En cuanto a rutas provinciales, la RP 14 tiene circulación con precaución a la altura de María Teresa, mientras que la RP 15 se encuentra interrumpida en su intersección con la Autopista Rosario-Córdoba, en dirección hacia Cruz Alta (Córdoba).

Por su parte, la Ruta Nacional 8 presenta circulación con precaución en la curva Pastorino, en Venado Tuerto.

En la Ruta Nacional 34, el corte total rige entre San Genaro y Totoras. El tránsito que circula hacia el norte es desviado por la RP 91, mientras que quienes viajan al sur deben tomar la RP 65.

Las autoridades provinciales recomiendan a los conductores respetar las indicaciones de los desvíos señalizados, circular con precaución y mantenerse informados sobre el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje.