FOTO: Universitarios participarán de clases públicas en Plaza de Mayo para “defender” la Ley de Financiamiento

Docentes y estudiantes universitarios llevarán adelante, durante todo el día, clases públicas, en Plaza de Mayo, en defensa de la Ley de Financiamiento a las universidades, ante el posible veto del Gobierno Nacional. Además, la jornada incluye charlas magistrales, stands de divulgación, feria de ciencias e intervenciones artísticas.

La actividad está convocada por los Centros de Estudiantes de las facultades de Ciencias Exactas y Naturales; Filosofía y Letras; Arquitectura, Diseño y Urbanismo y Sociales de la Universidad de Buenos Aires, junto a gremios docentes e investigadores científicos, con el objetivo de exigirle al presidente Javier Milei “que no vete la Ley” y que “detenga su intento de desfinanciar y desmantelar el sistema científico-tecnológico nacional”.

Bajo la consigna “si hay veto, hay marcha”, toda la comunidad educativa reafirma el reclamo “por salarios dignos y presupuesto para la ciencia y la universidad pública”, y advierte que “no permanecerá pasiva” ante un eventual veto del Poder Ejecutivo.

“Los estudiantes defendemos nuestro sistema universitario y científico que es un orgullo para nuestro país y que garantiza soberanía, desarrollo y futuro para la Argentina. Vamos a seguir en las calles hasta que el gobierno retroceda en su intento de destruirlo”, afirmó Julia Benito, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

En la misma línea, Pilar López Barcala, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, expresó que las universidades fueron “fuertemente golpeadas” y hoy “están en crisis”.

“Las universidades están igual que otros sectores de nuestra sociedad, como los jubilados, las personas con discapacidad o el Hospital Garrahan. La defensa de la educación pública y la ciencia está ligada a la defensa de todos los derechos sociales que hoy están siendo vulnerados”, concluyó.