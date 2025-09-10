En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Universitarios participarán de clases públicas en Plaza de Mayo para “defender” la Ley de Financiamiento

Desde las 10 habrá una jornada de charlas magistrales, feria de ciencias e intervenciones artísticas, por el posible veto anunciado por el Ejecutivo.

10/09/2025 | 09:44Redacción Cadena 3

FOTO: Universitarios participarán de clases públicas en Plaza de Mayo para “defender” la Ley de Financiamiento

Docentes y estudiantes universitarios llevarán adelante, durante todo el día, clases públicas, en Plaza de Mayo, en defensa de la Ley de Financiamiento a las universidades, ante el posible veto del Gobierno Nacional. Además, la jornada incluye charlas magistrales, stands de divulgación, feria de ciencias e intervenciones artísticas.

La actividad está convocada por los Centros de Estudiantes de las facultades de Ciencias Exactas y Naturales; Filosofía y Letras; Arquitectura, Diseño y Urbanismo y Sociales de la Universidad de Buenos Aires, junto a gremios docentes e investigadores científicos, con el objetivo de exigirle al presidente Javier Milei “que no vete la Ley” y que “detenga su intento de desfinanciar y desmantelar el sistema científico-tecnológico nacional”.

Bajo la consigna si hay veto, hay marcha”, toda la comunidad educativa reafirma el reclamo “por salarios dignos y presupuesto para la ciencia y la universidad pública”, y advierte que “no permanecerá pasiva” ante un eventual veto del Poder Ejecutivo.

Los estudiantes defendemos nuestro sistema universitario y científico que es un orgullo para nuestro país y que garantiza soberanía, desarrollo y futuro para la Argentina. Vamos a seguir en las calles hasta que el gobierno retroceda en su intento de destruirlo”, afirmó Julia Benito, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

En la misma línea, Pilar López Barcala, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, expresó que las universidades fueron “fuertemente golpeadas” y hoy “están en crisis”.

“Las universidades están igual que otros sectores de nuestra sociedad, como los jubilados, las personas con discapacidad o el Hospital Garrahan. La defensa de la educación pública y la ciencia está ligada a la defensa de todos los derechos sociales que hoy están siendo vulnerados”, concluyó.

Lectura rápida

¿Qué se realizó en Plaza de Mayo? Se llevaron a cabo clases públicas en defensa de la Ley de Financiamiento a las universidades.

¿Quiénes participaron de la actividad? Participaron docentes y estudiantes universitarios de distintas facultades de la UBA.

¿Cuándo se realizó la actividad? La actividad tuvo lugar durante el día 10 de septiembre de 2025, desde las 10.

¿Dónde se llevó a cabo el evento? El evento se desarrolló en Plaza de Mayo.

¿Por qué se realizaron las clases? Se realizaron por el posible veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho