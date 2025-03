Una nave privada se posa en la Luna y abre una nueva era de exploración espacial

La cooperación privada con la agencia espacial estadounidense, Nasa, permitió que desde este domingo una nave esté posada sobre la Luna para realizar nuevos estudios científicos.

En efecto, la misión Blue Ghost, liderada por Firefly Aerospace, representa un hito significativo en la exploración lunar moderna.

Lanzada el 15 de enero de 2025 desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, esta misión forma parte de la iniciativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA, alineada con el programa Artemis, cuyo objetivo es preparar el regreso de astronautas a la Luna y sentar las bases para futuras misiones tripuladas a Marte.

The Moon is so close, we can taste it!



New footage from @Firefly_Space shows their lunar lander's view from 60 miles (100 km) above the Moon. Blue Ghost will land at Mare Crisium, on the near side of the Moon, on March 2, no earlier than 3:34am ET (0834 UTC). pic.twitter.com/EBZyXHEerL