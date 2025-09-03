Una mujer de 91 años murió tras ser atropellada en Córdoba

Una mujer de 91 años murió luego de ser atropellada por un auto conducido por un joven de 20 en el barrio Los Plátanos, al oeste de la provincia de Córdoba.

Según informó El Doce, el accidente ocurrió este martes por la tarde en la esquina de Manuel Gómez Carrillo y Padre Lozano, cuando la víctima cruzaba la calle y fue embestida por el vehículo.

Un servicio de emergencias trasladó a la mujer a la Clínica Romagosa, donde ingresó con traumatismo de cráneo, fractura de pelvis y una pierna quebrada. Los médicos intentaron estabilizarla, pero la víctima falleció pasadas las 22 debido a la gravedad de las lesiones.

Finalmente, la Policía y el área de Accidentología Vial investigan el caso, mientras aún no se informó cuál es la situación judicial del joven que conducía el auto.