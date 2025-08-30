Una madre agredió a una maestra en una reunión de padres en Santa Fe

Una madre golpeó a una maestra durante una reunión de padres. El incidente ocurrió el viernes al mediodía en una escuela de la ciudad de Santa Fe. El hecho se desarrolló ante la presencia de otros familiares de los estudiantes. Tras el ataque, las autoridades del establecimiento solicitaron asistencia policial, que llegó rápidamente al lugar y detuvo a la agresora.

La mujer reconoció haber golpeado a la docente, con quien había tenido problemas anteriormente. El episodio tuvo lugar en la escuela Domingo Faustino Sarmiento, situada en el cruce de las calles Primera Junta y 1° de Mayo, frente a la Plaza San Martín.

Una patrulla de la Brigada Motorizada respondió a un llamado al 911 y al llegar al establecimiento, un testigo del incidente les relató lo sucedido. El hombre explicó que durante la reunión con las familias, la madre de uno de los estudiantes confrontó a la maestra y le propinó un golpe en la cara.

Los agentes conversaron primero con la víctima, quien les informó que había sido amenazada antes del ataque. La docente relató que la mujer le había dicho que tenía problemas con ella desde hacía tiempo y que nadie en la escuela había ofrecido una solución. La agresora permaneció en el lugar y admitió haber cometido el ataque, justificando su acción por los conflictos previos.

La mujer fue detenida y trasladada a la Estación Sur, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes. Se le formularon cargos por lesiones leves y amenazas simples.