Una joven de 24 años fue asesinada de un disparo en González Catán

FOTO: Una mujer fue asesinada de un disparo en González Catán

Una joven de 24 años fue hallada muerta este sábado dentro de su auto en González Catán, partido de La Matanza.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la víctima fue identificada como Rosa Candela Santa María y el hallazgo ocurrió en la intersección de Coronel Ramos y La Bastilla, donde vecinos alertaron a la policía por disparos de arma de fuego.

Al llegar, los agentes encontraron un Fiat Cronos negro, patente AH-038-MP, en cuyo interior se hallaba la mujer recostada sobre los asientos delanteros, con manchas de sangre y sin signos vitales.

Una ambulancia del servicio de emergencias constató el fallecimiento en el lugar y, según las pericias preliminares de la Policía Científica, la víctima presentaba un disparo en la zona parietal de la cara, con orificio de entrada y salida.

Finalmente, la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, que trabaja para identificar a el o los responsables del crimen.