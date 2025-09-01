FOTO: Una joven asesinada en Tandil: el detenido no tenía relación con la víctima

Un brutal crimen sacudió a los vecinos de Tandil cuando Milagros Quenaipe, de 18 años, fue asesinada a la salida de un boliche. El agresor fue detenido horas después del hecho y ahora se trata de establecer el móvil del asesinato debido a que, en principio, la víctima y el arrestado no se conocían, así como tampoco habían tenido inconvenientes previos.

El caso sucedió en la madrugada del domingo cuando la joven se encontraba con un grupo de amigos en el cruce de las calles Rodríguez y Uriburu. De un momento a otro, el acusado se acercó, agredió a uno de los chicos y luego arremetió contra Quenaipe, quien recibió una puñalada en el cuello.

Las autoridades locales informaron que la detención del agresor ocurrió tiempo después tras relevar las cámaras de seguridad de la zona, las cuales permitieron dar cuenta de que el sujeto, de 23 años, se refugió en su domicilio luego del hecho.

El joven quedó detenido y a disposición de la UFI N°12, a cargo del fiscal Damián Borean, quien lo imputaría por el delito de homicidio. Se trataría de la carátula incial hasta ahora, debido a que continúa la investigación para saber qué pasó.

Desde el medio El Eco de Tandil indicaron que se espera que hoy el agresor sea trasladado hasta la fiscalía para que el fiscal le tome declaración indagatoria.

El arma blanca utilizada para el ataque y posterior crimen fue hallada a pocos metros del lugar, tirada en la vereda.

Hasta ahora el móvil del asesinato es una incógnita. Esto se debe porque la joven y el agresor no se conocían y tampoco existía conflicto previo entre ambos.

Las cámaras fueron cruciales ya que se pudo establecer que, en medio de la reunión de los jóvenes en dicha esquina, el detenido se acercó, preguntó algo sobre música y acto seguido los atacó.