Una empresa llevará a familiares del Papa y Novaresio estalló

Luis Novaresio reveló que junto a su producción logró conseguir los pasajes y el hospedaje para que los familiares del papa Francisco puedan viajar a Roma a despedirlo en el último adiós en el Vaticano.

“Pensaba. Se quejan ante las autoridades del canal porque no les gusta un adjetivo que se usa con ellos atentos a la pantalla con microscopio pero no pueden ver que el sobrino de sangre del Papa no tiene un mango para viajar al funeral y no se quejan ni llaman a nadie”, analizó el conductor.

Junto a una agencia de viajes y a la producción de A24, Novaresio pudo gestionar tanto los pasajes en avión como el alojamiento para el sobrino del papa Francisco.

"Da vergüenza que el Gobierno no lo haya hecho", cuestionó el periodista, que lanzó una fuerte crítica a la Cancillería: "Lo debería haber hecho el Estado. Extraño las cancillerías profesionales. Se enojan con los periodistas en vez de ocuparse de estas cosas".

“Tan humilde es la familia de Bergoglio, que no tenían ni pasaporte. Creo yo que lo debería haber hecho algún estamento del Estado, el que fuera. No estoy hablando mal de Gerardo Werthein (ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina). Extraño las Cancillerías profesionales. Cuando pasa esto, la Cancillería te dice ‘quiénes son los funcionarios de sangre, ¿querrán viajar?’, no lo hicieron. Dedíquense a esto”, concluyó el periodista.