FOTO: Un padre viaja a Brasil para reencontrarse con sus hijos tras una denuncia de su ex esposa

Herman Krause, el hombre que denunció a su ex esposa Juliana Magalhanes Da Rosa por llevarse hace casi un año a sus hijos de manera ilegal a Brasil tras una falsa acusación por abuso, viajó al país vecino para reencontrarse con los menores tras meses de calvario.

Marcelo Peña, abogado de Krause, confirmó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que su cliente viajó hoy rumbo a Brasil para reencontrarse con sus hijos Mateus y Paco Federico Magalhanes Krause.

“Un juez de Brasil, que tomó lectura de las resoluciones de archivo que determinaban las revinculaciones en la Argentina, determinó que debe hacerse restablecimiento del contacto”, detalló Peña a este medio.

Conforme a la resolución, dictaminada por el juez federal Castrianni De Mello, se evaluaron todas las pruebas presentadas en la causa, lo que motivó a que se autorizara un plan de revinculación.

Desde el medio El Día destacaron que las mismas constan de visitas virtuales, los lunes y martes, con una duración de 45 minutos cada una, entre las 20.00 y las 20.45. También reuniones presenciales supervisadas por una asistente social, el 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de septiembre, entre las 10.00 y las 18.00. Estos encuentros serán en “un centro comercial en la ciudad de San Pablo, por tratarse de un entorno público, neutral y de fácil acceso para el equipo técnico”.

En el fallo también se explica que “la demandada (o la persona designada por ella) podrá acompañar a los hijos, quedando establecido como lugar de encuentro el cine del centro comercial para la entrega y retirada de los niños”.

Para evitar inconvenientes en el plan de revinculación, el Juzgado ordenó que, cuando Herman ingrese a Brasil, se le retenga el pasaporte hasta el final del periodo establecido. A su vez, se dio aviso a las autoridades policiales para “evitar contratiempos”.

“Está muy entusiasmado después de tanto tiempo”, expresó Peña respecto a cómo se encuentra Krause tras la medida del juez.

Caso

En octubre del año pasado, Juliana Magalhanes Da Rosa, después de denuncias falsas a su ex marido por abuso en 2023, cruzó de manera ilegal a Brasil con sus dos hijos y desde aquel entonces Krause no tuvo novedades sobre dónde estaban los menores.

Desde hace dos años el hombre había perdido todo tipo de comunicación con los chicos tras la resolución de la Justicia por dicha causa, en la cual después se determinó que no existían pruebas. De igual modo, la situación cambió rotundamente tras las desapariciones de sus hijos.

“El remisero que se llevó a Da Rosa y a los nenes declaró y contó que observó el hecho ilícito que estaba cometiendo la mujer”, señaló Peña. Esto se debe a que se supo que los menores ingresaron al país vecino en el baúl del vehículo.

Por el hecho, Interpol emitió un alerta amarilla para encontrar a los pequeños y se realizó una causa federal en el país para continuar con la aparición de los menores.