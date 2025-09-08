Un nuevo relevamiento muestra a Damfield bajo el agua tras la última tormenta

La zona donde se desarrolla el barrio privado Damfield, cuya construcción fue clausurada por el Gobierno de Santa Fe en junio de 2024 y permanece paralizada desde entonces, volvió a quedar bajo el agua tras la fuerte tormenta que azotó la región durante el último fin de semana de agosto.

Un registro realizado con un drone refuerza el informe técnico que advierte sobre la ubicación del emprendimiento en una zona inundable. Las imágenes, a las que accedió Cadena 3, muestran extensos anegamientos en los terrenos del proyecto, que desde más de un año se encuentra en el centro de una fuerte polémica urbanística, ambiental y judicial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Fuentes oficiales confirmaron que el vuelo se enmarca en “la práctica de relevar espacios críticos tras episodios de intensas precipitaciones”.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático indicó que “el 1 de septiembre por la tarde se efectuó un relevamiento aéreo con drones sobre el embalse de la represa del Ludueña, lo que permitió constatar el estado del embalse y su entorno inmediato”. Las imágenes de un nuevo anegamiento consolidan la idea de que se trata de un emprendimiento emplazado sobre un terreno vulnerable.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El caso se encuentra bajo análisis de la jueza Civil y Comercial Susana Gueiler, quien convocó a una audiencia para el próximo 12 de septiembre. El objetivo es que la desarrolladora Davik SA y la Provincia evalúen alternativas de conciliación antes de que el tribunal avance hacia una resolución definitiva.

Según trascendió, los desarrolladores no descartan reformular parte del emprendimiento, lo que podría implicar modificaciones en el uso del suelo, una reducción de la superficie o cambios en la infraestructura prevista para mitigar los riesgos hídricos. Esta posibilidad busca destrabar un conflicto que lleva