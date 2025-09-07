En vivo

Un menor de 16 años fue detenido en Rosario con dos armas de fuego

El hecho ocurrió en la noche del sábado en Arequito al 900. El joven fue aprehendido tras intentar escapar junto a otro masculino.

07/09/2025 | 10:28Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Una de las armas de fuego secuestradas

Un adolescente de 16 años fue detenido este sábado por la noche en Rosario con dos armas de fuego y una bicicleta. El procedimiento estuvo a cargo del Comando Radioeléctrico en la zona de Arequito al 900, jurisdicción de la Comisaría 16ª.

Según el parte policial, alrededor de las 22 horas los efectivos procedieron a identificar a dos jóvenes que circulaban en bicicleta. Al dar la voz de alto, uno de ellos logró escapar descartando un elemento en la vereda, mientras que el otro fue reducido e identificado como Alan Emanuel B.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron en la cintura del joven un revólver calibre 32 largo de siete alveolos, con seis cartuchos intactos. Posteriormente, al revisar el objeto descartado por el segundo involucrado, hallaron una pistola Bersa Thunder calibre 380 con numeración suprimida, cargador y cinco cartuchos intactos, uno de ellos en la recámara.

Además, se secuestró una bicicleta rodado 26 de color verde. El adolescente quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes, mientras se continúa la búsqueda del otro masculino que logró huir del lugar.

