Un lujoso automóvil chocó contra un hotel de Puerto Madero y dejó dos heridos
El siniestro ocurrió en horas de la madrugada en la calle Macacha Güemes al 350. Los lesionados, de 20 y 28 años, fueron asistidos por el SAME en el lugar.
14/09/2025 | 08:58Redacción Cadena 3
Este domingo por la madrugada, un violento siniestro vial sacudió al barrio porteño de Puerto Madero, cuando un automóvil de alta gama perdió el control e impactó contra el Hotel Hilton. El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 sobre la calle Macacha Güemes al 350 y, según fuentes policiales, dejó un saldo de dos heridos.
El vehículo, un Audi TT de color blanco, transitaba a una velocidad considerable cuando se desvió de su camino y colisionó contra una de las columnas de la entrada principal del hotel. El personal de la Policía de la Ciudad, que trabajó en el lugar para asegurar la zona y ordenar el tránsito, confirmó la información.
En el vehículo viajaban dos jóvenes, de 20 y 28 años. Ambos sufrieron lesiones leves y recibieron asistencia en el lugar por parte del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME). “Sufrieron lesiones leves y fueron asistidos en el lugar por el SAME, sin necesidad de ser trasladados a un hospital”, informaron las fuentes.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Puerto Madero? Un automóvil de alta gama chocó contra el Hotel Hilton, dejando dos heridos.
¿Quiénes resultaron heridos? Dos jóvenes de 20 y 28 años sufrieron lesiones leves en el siniestro.
¿Cuándo sucedió el accidente? El incidente tuvo lugar alrededor de las 4:30 de la madrugada del domingo.
¿Dónde se produjo el choque? Ocurrió en la calle Macacha Güemes al 350, frente al Hotel Hilton.
¿Cómo fueron asistidos los heridos? Recibieron atención del SAME en el lugar, sin ser trasladados a un hospital.
[Fuente: Noticias Argentinas]