Un joven de 19 años podría ir a juicio por abusar de una niña de 9 en Salta

Salta: un joven de 19 años podría ir a juicio por realizar tocamientos a una niña de 9

Un joven de 19 años, acusado de realizar tocamientos a una menor de nueve, podría ir a juicio oral por el delito de abuso sexual simple en la provincia de Salta.

La madre de la víctima radicó la denuncia luego de que la niña, actualmente de 11 años, le contó que sufrió el ataque sexual mientras se encontraba en la vivienda de su padre durante el festejo de Año Nuevo.

La menor prestó testimonio y ratificó los hechos: sostuvo que luego de jugar a la Play se dirigió a su habitación para dormir en una cama de dos plazas junto a su hermano.

Recordó al despertar era manoseada por el sospechoso de 19 años, sobrino de la nueva pareja de su progenitor.

En este contexto, la fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, solicitó ante el Juzgado de Garantías N°3 que el implicado vaya a juicio oral.