Un hombre cayó en el hueco de un ascensor y fue rescatado por los bomberos
La víctima fue rescatada consciente tras caer desde un noveno piso; presenta traumatismo de cráneo y posibles fracturas en las piernas.
21/08/2025 | 15:32Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El hecho ocurrió en Mendoza al 300.
Un hombre de aproximadamente 70 años sufrió este jueves una caída desde un noveno piso hasta el segundo de un edificio en Alem y Mendoza, quedando sobre el techo del ascensor. El hecho movilizó a bomberos zapadores, voluntarios y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (CIES), que trabajaron en conjunto para rescatarlo.
El inspector Mario Correa, de Bomberos Zapadores, explicó al móvil de Cadena 3 Rosario que la víctima estaba consciente al momento de la llegada de los equipos. “Estaba consciente, había sufrido un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento recuperada”, señaló. El hombre también presentaba dolores en los miembros inferiores, con posibles fracturas.
/Inicio Código Embebido/
Policiales. Un obrero murió cuando trabajaba en una escuela
El fallecimiento tuvo lugar en la Técnica N°473 "Juana Elena Blanco", en Gorriti y Felipe Moré, barrio Empalme Graneros.
/Fin Código Embebido/
El rescate fue complejo y requirió coordinación: primero se cohibieron hemorragias, luego se estabilizó al paciente y finalmente fue descendido mediante tabla espinal. Correa remarcó: “El trabajo fue en conjunto y se realizó con mucho cuidado para evitar empeorar las lesiones”, y agregó el dicho popular que guía a los rescatistas: “Más vale despacio y seguro que rápido y lamentando después”.
El hombre fue trasladado al Hospital Provincial de Rosario, donde quedó internado y bajo observación. Por el momento, se investigan las circunstancias que provocaron la caída, mientras los vecinos y autoridades esperan más detalles del incidente.
Informe de Agostina Meneghetti.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un hombre de aproximadamente 70 años sufrió una caída desde un noveno piso hasta el segundo de un edificio.
¿Quiénes intervinieron? Bomberos zapadores, voluntarios y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (CIES) trabajaron en el rescate.
¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió este jueves.
¿Dónde tuvo lugar? En un edificio ubicado en Alem y Mendoza.
¿Cómo fue el rescate? Se cohibieron hemorragias, se estabilizó al paciente y se utilizó una tabla espinal para descenderlo.
¿Por qué se investiga? Se están investigando las circunstancias que provocaron la caída del hombre.