Un hombre cayó en el hueco de un ascensor y fue rescatado por los bomberos

Un hombre de aproximadamente 70 años sufrió este jueves una caída desde un noveno piso hasta el segundo de un edificio en Alem y Mendoza, quedando sobre el techo del ascensor. El hecho movilizó a bomberos zapadores, voluntarios y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (CIES), que trabajaron en conjunto para rescatarlo.

El inspector Mario Correa, de Bomberos Zapadores, explicó al móvil de Cadena 3 Rosario que la víctima estaba consciente al momento de la llegada de los equipos. “Estaba consciente, había sufrido un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento recuperada”, señaló. El hombre también presentaba dolores en los miembros inferiores, con posibles fracturas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El rescate fue complejo y requirió coordinación: primero se cohibieron hemorragias, luego se estabilizó al paciente y finalmente fue descendido mediante tabla espinal. Correa remarcó: “El trabajo fue en conjunto y se realizó con mucho cuidado para evitar empeorar las lesiones”, y agregó el dicho popular que guía a los rescatistas: “Más vale despacio y seguro que rápido y lamentando después”.

El hombre fue trasladado al Hospital Provincial de Rosario, donde quedó internado y bajo observación. Por el momento, se investigan las circunstancias que provocaron la caída, mientras los vecinos y autoridades esperan más detalles del incidente.

Informe de Agostina Meneghetti.