Un obrero murió cuando trabajaba en una escuela
El fallecimiento tuvo lugar en la Técnica N°473 "Juana Elena Blanco", en Gorriti y Felipe Moré, barrio Empalme Graneros.
FOTO: La escuela en la que se produjo el fallecimiento.
Un albañil de aproximadamente 35 años murió mientras trabajaba en una obra en la Escuela Técnica N°473 Juana Elena Blanco, en Gorriti y Felipe Moré, barrio Empalme Graneros.
El obrero falleció tras caer desde una altura que aún no determinaron con precisión los agentes policiales.
Por la emergencia se activó un código rojo para trasladarlo de urgencia en helicóptero al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), pero el hombre murió en la escuela.
Informe de Juan Cruz Albergoli.
