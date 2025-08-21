En vivo

Siempre Juntos Rosario Notas

Un obrero murió cuando trabajaba en una escuela

El fallecimiento tuvo lugar en la Técnica N°473 "Juana Elena Blanco", en Gorriti y Felipe Moré, barrio Empalme Graneros.

21/08/2025 | 11:46Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La escuela en la que se produjo el fallecimiento.

Un albañil de aproximadamente 35 años murió mientras trabajaba en una obra en la Escuela Técnica N°473 Juana Elena Blanco, en Gorriti y Felipe Moré, barrio Empalme Graneros.

El obrero falleció tras caer desde una altura que aún no determinaron con precisión los agentes policiales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por la emergencia se activó un código rojo para trasladarlo de urgencia en helicóptero al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), pero el hombre murió en la escuela.

Informe de Juan Cruz Albergoli.

Lectura rápida

¿Quién murió en la obra? Un albañil de aproximadamente 35 años.

¿Dónde ocurrió el accidente? En la Escuela Técnica N°473 Juana Elena Blanco, en Gorriti y Felipe Moré, barrio Empalme Graneros.

¿Cómo falleció el albañil? Tras caer desde una altura no determinada con precisión.

¿Qué se hizo tras el accidente? Se activó un código rojo para trasladarlo en helicóptero al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

¿Qué pasó con el albañil después del traslado? El hombre murió en la escuela antes de llegar al hospital.

