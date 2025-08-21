En vivo

Sociedad

Le prendieron fuego la casa y dejaron amenaza: "Con la jermu del jefe no"

Ocurrió en Pedro Lino Funes al 2600. La víctima es un hombre de unos 40 años, que debió salir de la vivienda con un matafuego para controlar las llamas.

21/08/2025 | 10:55Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El cartel amenazante que dejaron en la escena del ataque incendiario.

Un ataque incendiario tuvo lugar en Pedro Lino Funes al 2600, zona oeste rosarina. A un hombre le prendieron fuego el frente de su casa y le dejaron una cartel amenazante que decía "Con la jermu del jefe no".

La víctima del hecho es un hombre de unos 40 años, que debió salir de la vivienda con un matafuego para controlar las llamas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El fuego se originó de modo intencional; en el lugar quedó una botella con líquido.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un ataque incendiario en Pedro Lino Funes al 2600, donde un hombre sufrió daños en su casa.

¿Quién es la víctima? Un hombre de unos 40 años que utilizó un matafuego para controlar las llamas.

¿Cuándo sucedió? Recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde tuvo lugar el ataque? En Pedro Lino Funes al 2600, en la zona oeste rosarina.

¿Cómo se inició el fuego? El fuego fue de origen intencional, evidenciado por una botella con líquido encontrada en el lugar.

¿Por qué se realizó el ataque? Se dejó un cartel amenazante que insinúa un conflicto relacionado con la pareja de un jefe.

