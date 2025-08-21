Le prendieron fuego la casa y dejaron amenaza: "Con la jermu del jefe no"
Ocurrió en Pedro Lino Funes al 2600. La víctima es un hombre de unos 40 años, que debió salir de la vivienda con un matafuego para controlar las llamas.
21/08/2025 | 10:55Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El cartel amenazante que dejaron en la escena del ataque incendiario.
Un ataque incendiario tuvo lugar en Pedro Lino Funes al 2600, zona oeste rosarina. A un hombre le prendieron fuego el frente de su casa y le dejaron una cartel amenazante que decía "Con la jermu del jefe no".
La víctima del hecho es un hombre de unos 40 años, que debió salir de la vivienda con un matafuego para controlar las llamas.
El fuego se originó de modo intencional; en el lugar quedó una botella con líquido.
