Abogada de chofer de Uber acusado de intentar secuestro: "No hubo intención"

FOTO: El desvío de un chofer de Uber causó polémica y una investigación en Rosario.

Una mujer denunció un intento de secuestro de su hija de 22 años durante un viaje en Uber en Rosario. La joven debía dirigirse de su casa a la intersección de Oroño y Mendoza, pero el conductor tomó un desvío hacia la autopista Rosario-Córdoba. La madre, preocupada por la situación, se comunicó con su hija, quien le informó que se sentía asustada y que el conductor no le decía hacia dónde se dirigían.

La madre informó a la policía sobre la situación y, al ser interrogado, el conductor se dio cuenta de que la madre lo estaba siguiendo. En ese momento, "él frena el auto", según la madre, quien también mencionó que el conductor tenía un machete y sogas en el baúl, aunque la abogada del chofer, Romina Bedetti, negó esta afirmación y aseguró que no se encontraron elementos peligrosos en el vehículo.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, la abogada detalló: "Cuando llega la policía, el auto estaba totalmente vacío. Si hubiera habido algún elemento de peligrosidad, lo primero que hubiera hecho la policía es aprenderlo". Asimismo, explicó que el conductor no es un chofer profesional y que su intención nunca fue causar daño. "Él me comenta cómo fue toda la situación... no hubo ninguna intención", afirmó Bedetti.

El conductor se presentó espontáneamente ante la Fiscalía y entregó su teléfono y vehículo para las pericias correspondientes. La abogada subraya que el hombre no tiene antecedentes penales y que su situación se encuentra en evaluación por parte de la Fiscalía. "Estamos esperando que sea citado para una posible imputación", concluyó Bedetti.

En tanto, por la situación de los policías que intervinieron con el caso en el momento pero no aprehendieron al chofer ni realizaron consulta judicial, la Fiscalía de Rosario abrió una investigación en la Oficina de Violencia Institucional para determinar su accionar.

Entrevista de Hernán Funes.