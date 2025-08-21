En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Radioinforme 3 Rosario Notas

Abogada de chofer de Uber acusado de intentar secuestro: "No hubo intención"

Romina Bedetti habló en Cadena 3 Rosario y dijo que su cliente se presentó espontáneamente ante la Fiscalía y entregó su teléfono y vehículo para las pericias correspondientes.

21/08/2025 | 08:44Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El desvío de un chofer de Uber causó polémica y una investigación en Rosario.

  1.

    Audio. Abogada de chofer de Uber acusado de intentar secuestro: "No hubo ninguna intención"

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

Una mujer denunció un intento de secuestro de su hija de 22 años durante un viaje en Uber en Rosario. La joven debía dirigirse de su casa a la intersección de Oroño y Mendoza, pero el conductor tomó un desvío hacia la autopista Rosario-Córdoba. La madre, preocupada por la situación, se comunicó con su hija, quien le informó que se sentía asustada y que el conductor no le decía hacia dónde se dirigían.

La madre informó a la policía sobre la situación y, al ser interrogado, el conductor se dio cuenta de que la madre lo estaba siguiendo. En ese momento, "él frena el auto", según la madre, quien también mencionó que el conductor tenía un machete y sogas en el baúl, aunque la abogada del chofer, Romina Bedetti, negó esta afirmación y aseguró que no se encontraron elementos peligrosos en el vehículo.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, la abogada detalló: "Cuando llega la policía, el auto estaba totalmente vacío. Si hubiera habido algún elemento de peligrosidad, lo primero que hubiera hecho la policía es aprenderlo". Asimismo, explicó que el conductor no es un chofer profesional y que su intención nunca fue causar daño. "Él me comenta cómo fue toda la situación... no hubo ninguna intención", afirmó Bedetti.

El conductor se presentó espontáneamente ante la Fiscalía y entregó su teléfono y vehículo para las pericias correspondientes. La abogada subraya que el hombre no tiene antecedentes penales y que su situación se encuentra en evaluación por parte de la Fiscalía. "Estamos esperando que sea citado para una posible imputación", concluyó Bedetti.

En tanto, por la situación de los policías que intervinieron con el caso en el momento pero no aprehendieron al chofer ni realizaron consulta judicial, la Fiscalía de Rosario abrió una investigación en la Oficina de Violencia Institucional para determinar su accionar.

Entrevista de Hernán Funes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió durante el viaje en Uber? Una mujer denunció un intento de secuestro de su hija de 22 años por parte del conductor de un Uber en Rosario.

¿Quién hizo la denuncia? La madre de la joven fue quien realizó la denuncia a la policía tras recibir información de su hija.

¿Cuándo sucedió el incidente? El incidente ocurrió durante un viaje en Uber que la joven realizó en Rosario.

¿Dónde tomó el conductor el desvío? El conductor desvió la ruta hacia la autopista Rosario-Córdoba en lugar de llevar a la joven a su destino original.

¿Cómo respondió la policía ante la situación? La policía llegó al lugar, pero la abogada del conductor aseguró que el auto estaba vacío y no había elementos peligrosos.

