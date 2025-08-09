Un campeón: Mirco Cuello y el emotivo saludo con su mamá Betina
El campeón mundial de Boxeo, desde Libia y su mamá en Arroyo Seco se conectaron a través de Cadena 3 Rosario y compartieron un gran momento.
09/08/2025 | 10:48Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Mirco Cuello es oriundo de Arroyo Seco.
-
Audio. Un campeón: Mirco Cuello y el emotivo saludo con su mamá Betina
Cadena 3 Rosario
Mirco Cuello, flamante campeón mundial interino pluma, dialogó desde Libia con Cadena 3 Rosario para compartir su felicidad y conversar con su mamá Betina, que lo escuchaba desde Arroyo Seco.
Betina contó cómo vivió la pelea desde la ciudad santafesina, entre el trabajo y la ansiedad, esperando cada golpe con el corazón en la mano. “Estaba sin dormir, con la cabeza dada vuelta, y sólo quería que termine rápido para no sufrir tanto”, relató con la voz quebrada por la emoción. Su vínculo con Mirco es profundo: “Le pegan a él y me pegan a mí”, expresó.
Por su parte, Mirco habló con la sencillez y humildad de quien sabe que ese cinturón de campeón es el fruto de años de trabajo y sacrificio familiar. Desde chico entrenó en casa junto a su padre y hermana, con guantes rotos y sueños grandes. “Entrenamos como si fuéramos a pelear por el título del mundo desde chicos”, dijo, y destacó que ahora su meta es seguir creciendo y unificar títulos.
El diálogo entre madre e hijo, unidos a miles de kilómetros por la radio y el amor, mostró también la fortaleza de una familia que acompaña cada paso. Betina aseguró que la casa siempre es el punto de encuentro, y que todos esperan ansiosos el regreso del campeón.
Finalmente, Mirco envió un mensaje inspirador a todos los argentinos: “Que sigan sus sueños con esfuerzo, que nunca se den por vencidos aunque cueste”.
Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrín.
