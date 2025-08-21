Un abogado penalista fue detenido en Córdoba por abuso sexual

Un abogado penalista, de 70 años, fue detenido en la provincia de Córdoba acusado de abuso sexual. La denunciante es la mamá de un joven que está detenido y cuyo defensor era el actual señalado.

La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del 1° Turno ordenó la detención de Humberto Margara, un abogado del foro local, en el marco de una investigación por un hecho de abuso sexual con acceso carnal en contra de una mujer.

Según se pudo informar, la denunciante es la mamá de un detenido que era defendido por Margara. En la denuncia, se describió que los abusos tuvieron lugar en los diversos encuentros para negociar la liberación del joven.

Desde el medio La Voz detallaron que, en una de esas reuniones, el acusado le pidió $2 millones y que, cómo la mujer no alcanzaba a juntar esa suma de dinero, allí se habrían producido los ataques sexuales.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial informaron que la investigación por abuso sexual con acceso carnal continúa y por el momento rige secreto de sumario.