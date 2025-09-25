En vivo

Triple crimen en Florencio Varela: indagan e imputan a los cuatro detenidos

Enfrentarán al fiscal Gastón Dupláa por el delito de homicidio agravado.

25/09/2025 | 09:16Redacción Cadena 3

FOTO: Los cuatro detenidos por el triple crimen.

FOTO: Triple femicidio en Florencio Varela: indagan a cuatro detenidos por el crimen

Los cuatro detenidos por el triple crimen de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela serán indagados e imputados este jueves. A su vez, se esperan nuevas pericias en la casa del horror y avances en la investigación para dar con el líder narco peruano.

Magalí Celeste González, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva, de 25; Daniela Iara Ibarra, 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18, fueron trasladados desde la DDI de La Matanza hasta la UFI N°2 de Laferrere.

Se espera que en la jornada de hoy los acusados también sean imputados por el delito de homicidio agravado.

El dato principal que necesitan las autoridades judiciales fue saber quién estuvo detrás de los asesinatos de las jóvenes de 20 y 15 años.

Se conoció esta madrugada que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Se indagó e imputó a cuatro detenidos por el triple crimen de tres jóvenes en Florencio Varela.

¿Quiénes son los detenidos? Los detenidos son Magalí Celeste González, Miguel Ángel Villanueva, Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra.

¿Cuándo ocurrió el crimen? El crimen tuvo lugar en días previos al 25 de septiembre de 2025, con las víctimas desaparecidas desde el viernes anterior.

¿Dónde se encontraron las víctimas? Los cuerpos fueron hallados enterrados en una casa en Florencio Varela.

¿Por qué se considera un ajuste de cuentas? Se investiga un posible ajuste de cuentas por parte de una banda narcotraficante peruana.

[Fuente: Noticias Argentinas]

