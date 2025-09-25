En vivo
Triple crimen en Florencio Varela: indagan e imputan a los cuatro detenidos
Enfrentarán al fiscal Gastón Dupláa por el delito de homicidio agravado.
25/09/2025 | 09:16Redacción Cadena 3
FOTO: Los cuatro detenidos por el triple crimen.
Triple femicidio en Florencio Varela: indagan a cuatro detenidos por el crimen
Los cuatro detenidos por el triple crimen de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela serán indagados e imputados este jueves. A su vez, se esperan nuevas pericias en la casa del horror y avances en la investigación para dar con el líder narco peruano.
Magalí Celeste González, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva, de 25; Daniela Iara Ibarra, 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18, fueron trasladados desde la DDI de La Matanza hasta la UFI N°2 de Laferrere.
Se espera que en la jornada de hoy los acusados también sean imputados por el delito de homicidio agravado.
El dato principal que necesitan las autoridades judiciales fue saber quién estuvo detrás de los asesinatos de las jóvenes de 20 y 15 años.
Se conoció esta madrugada que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.
[Fuente: Noticias Argentinas]