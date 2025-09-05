En vivo

Sociedad

Tres heridos por el choque entre un auto y una camioneta en Flores

Los implicados salieron de los vehículos por sus propios medios.

05/09/2025 | 17:39Redacción Cadena 3

FOTO: Tres heridos por el choque entre un auto y una camioneta en Flores

Dos mujeres y un hombre resultaron heridos por el choque entre un auto y una camioneta en el barrio porteño de Flores.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que un Fiat Palio y una Renault Duster colisionaron en la intersección de las calles Pergamino y Tandil.

Personal del SAME concurrió al lugar de los hechos y constató que los ocupantes de ambos vehículos salieron por sus propios medios, aunque sufrieron lesiones de consideración.

En este contexto, se determinó el traslado de un hombre y una mujer -que viajaban en el Palio- al Hospital Piñero,  en Flores, mientras que la otra damnificada (conducía la Duster) fue derivada al Hospital Santojanni, en Liniers.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un choque entre un auto y una camioneta resultó en tres heridos en Flores.

¿Quiénes fueron los heridos? Fueron dos mujeres y un hombre que se encontraban en los vehículos.

¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente ocurrió el viernes 5 de septiembre de 2025.

¿Dónde se produjo el choque? En la intersección de las calles Pergamino y Tandil, en el barrio porteño de Flores.

¿Cómo se encuentran los heridos? Los heridos presentaron lesiones de consideración y fueron trasladados a hospitales cercanos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

