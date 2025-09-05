Tres heridos por el choque entre un auto y una camioneta en Flores
Los implicados salieron de los vehículos por sus propios medios.
05/09/2025 | 17:39Redacción Cadena 3
FOTO: Tres heridos por el choque entre un auto y una camioneta en Flores
Dos mujeres y un hombre resultaron heridos por el choque entre un auto y una camioneta en el barrio porteño de Flores.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que un Fiat Palio y una Renault Duster colisionaron en la intersección de las calles Pergamino y Tandil.
Personal del SAME concurrió al lugar de los hechos y constató que los ocupantes de ambos vehículos salieron por sus propios medios, aunque sufrieron lesiones de consideración.
En este contexto, se determinó el traslado de un hombre y una mujer -que viajaban en el Palio- al Hospital Piñero, en Flores, mientras que la otra damnificada (conducía la Duster) fue derivada al Hospital Santojanni, en Liniers.
[Fuente: Noticias Argentinas]