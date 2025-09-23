FOTO: Tres delincuentes detenidos por el robo de un auto en Villa Lugano

Tres delincuentes fueron detenidos por robar un auto a mano armada en el barrio porteño de Villa Lugano.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la víctima alertó al 911 porque los implicados sustrajeron su Chevrolet Corsa gris en el cruce de las calles Ordóñez y Oliden.

Los efectivos concurrieron al lugar y encontraron a dos de los malhechores que descendían del vehículo para luego ingresar a la Villa 20.

Los malvivientes se refugiaron en la planta alta de un inmueble situado sobre la intersección de Pola y José Pablo Torcuato Batlle y Ordóñez, donde se concretaron sus detenciones.

A su vez, la Policía de la Ciudad incautó un revólver calibre 32 con municiones, un bolso con tres celulares, cuyo dueño de uno de ellos es el damnificado, y se recuperó el rodado.

Los tres ladrones quedaron a disposición del magistrado interventor por el delito de "robo a mano armada".