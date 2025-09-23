En vivo

Sociedad

Tres delincuentes detenidos por el robo de un auto en Villa Lugano

Los implicados sustrajeron un Chevrolet Corsa gris, el cual fue recuperado por la Policía de la Ciudad.

23/09/2025 | 16:52Redacción Cadena 3

FOTO: Tres delincuentes detenidos por el robo de un auto en Villa Lugano

Tres delincuentes fueron detenidos por robar un auto a mano armada en el barrio porteño de Villa Lugano.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la víctima alertó al 911 porque los implicados sustrajeron su Chevrolet Corsa gris en el cruce de las calles Ordóñez y Oliden.

Los efectivos concurrieron al lugar y encontraron a dos de los malhechores que descendían del vehículo para luego ingresar a la Villa 20.

Los malvivientes se refugiaron en la planta alta de un inmueble situado sobre la intersección de Pola y José Pablo Torcuato Batlle y Ordóñez, donde se concretaron sus detenciones.

A su vez, la Policía de la Ciudad incautó un revólver calibre 32 con municiones, un bolso con tres celulares, cuyo dueño de uno de ellos es el damnificado, y se recuperó el rodado.

Los tres ladrones quedaron a disposición del magistrado interventor por el delito de "robo a mano armada".

