Tres delincuentes detenidos por el robo de un auto en Villa Lugano
Los implicados sustrajeron un Chevrolet Corsa gris, el cual fue recuperado por la Policía de la Ciudad.
23/09/2025 | 16:52Redacción Cadena 3
FOTO: Tres delincuentes detenidos por el robo de un auto en Villa Lugano
Tres delincuentes fueron detenidos por robar un auto a mano armada en el barrio porteño de Villa Lugano.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la víctima alertó al 911 porque los implicados sustrajeron su Chevrolet Corsa gris en el cruce de las calles Ordóñez y Oliden.
Los efectivos concurrieron al lugar y encontraron a dos de los malhechores que descendían del vehículo para luego ingresar a la Villa 20.
Los malvivientes se refugiaron en la planta alta de un inmueble situado sobre la intersección de Pola y José Pablo Torcuato Batlle y Ordóñez, donde se concretaron sus detenciones.
A su vez, la Policía de la Ciudad incautó un revólver calibre 32 con municiones, un bolso con tres celulares, cuyo dueño de uno de ellos es el damnificado, y se recuperó el rodado.
Los tres ladrones quedaron a disposición del magistrado interventor por el delito de "robo a mano armada".
[Fuente: Noticias Argentinas]