Sociedad

Tragedia en La Plata: un adolescente murió electrocutado mientras intentaba calentar agua

La víctima fue identificada como Franco Richar Vique Huallpa.

01/09/2025 | 12:40Redacción Cadena 3

FOTO: Tragedia en La Plata: un adolescente murió electrocutado mientras intentaba calentar agua

Un adolescente de 17 años falleció este lunes en la localidad de Melchor Romero tras recibir una descarga eléctrica en su vivienda de la calle 163 entre 526 y 527.

La víctima fue identificada como Franco Richar Vique Huallpa, de nacionalidad boliviana, quien según relató su hermano se encontraba calentando agua en un fuentón mediante una resistencia eléctrica para bañarse cuando ocurrió el accidente.

De inmediato, según informaron a la agencia Noticias Argentinas, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Romero, donde ingresó ya sin vida, confirmaron fuentes policiales.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría 14ª de Melchor Romero, que preservó la finca para la realización de las pericias correspondientes. La investigación quedó a cargo de la UFI N°8 de La Plata a cargo de Martín Almiron, desde donde se dispuso el inicio de actuaciones bajo la carátula “Averiguación causales de muerte”.

Los peritos trabajan para determinar con exactitud las circunstancias en las que se produjo la descarga eléctrica que terminó con la vida del adolescente.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un adolescente falleció por una descarga eléctrica.

¿Quién fue la víctima? La víctima fue identificada como Franco Richar Vique Huallpa.

¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente ocurrió este lunes.

¿Dónde sucedió? Ocurrió en la localidad de Melchor Romero, La Plata.

¿Qué acciones se tomaron tras el accidente? Se realizó el traslado al hospital y se inició una investigación por parte de las autoridades.

[Fuente: Noticias Argentinas]

