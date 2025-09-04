FOTO: Tragedia en Berisso: un joven de 18 años murió en un accidente entre una moto y un taxi

Un joven de 18 años murió y otro resultó herido por el choque entre una moto y un taxi en el partido bonaerense de Berisso, al tiempo que la Policía investiga si el rodado de menor porte era robado.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió cuando una moto Honda GLH sin patente, en la que circulaban dos jóvenes, impactó contra un Chevrolet Corsa blanco y verde, habilitado como taxi (patente JBH395, disco 294).

Producto del choque, Leonardo Patri (18) falleció en el lugar, mientras que su acompañante, Nicolás Ariel Canizzo, fue trasladado consciente al hospital de Berisso, donde permanece bajo atención médica.

Ambas víctimas viajaban sin casco y la Policía intenta corroborar si la motocicleta era robada.

En tanto, el conductor del taxi fue identificado como Jorge Luis Gutiérrez Vergaray (40), de nacionalidad peruana, domiciliado en La Plata, a la vez que su vehículo quedó secuestrado por disposición judicial.

Al lugar acudió una ambulancia y personal policial que preservó la zona para las tareas periciales.

Interviene la UFI N°10 de La Plata a cargo de Carlos Vercellone que caratuló el hecho como “Homicidio culposo” e inició pericias, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios.

La fiscalía dispuso el traslado del cuerpo de la víctima a la Morgue Judicial para realizar la autopsia.